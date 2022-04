Rapidiștii surprind înaintea meciului cu Gaz Metan: Va fi mai dificil decât cel cu UTA sau cel cu Botoşani”

Alexandru Albu spune că Rapid va trata cu maximă seriozitate meciul cu Gaz Metan, din următoarea etapă a play-out-ului Ligii 1, în ciuda problemelor de la echipa medieșeană.

Mijlocașul echipei giuleștene a prefaţat partida cu ultima clasată.

”Pregătirile merg bine. Momentan ne bucurăm pentru aceste două zile libere pe care le-am primit şi eu zic că va fi o săptămână aşa cum ne-am obişnuit de când a venit mister Mutu. Sunt sigur că vom da totul la antrenament, dar şi pe teren.

Nu trebuie să ne culcăm pe o ureche că acest meci este câştigat pentru că sunt sigur că va fi un meci dificil. Cred că va fi mai dificil decât cel cu UTA sau cel cu Botoşani.

Întâlnim o echipă care nu are nimic de pierdut şi şunt nişte jucători acolo care vor să se afirme pentru a continua şi sezonul următor în Liga 1,

Sunt sigur că Mister nu ne va slăbi deloc, va sta cu biciul pe noi şi vom intra sută la sută motivaţi”, a declarat mijlocaşul Rapidului, pentru Orange Sport.

Albu a vorbit şi despre faptul că Rapid nu a reuşit să se califice în play-off-ul Ligii 1 la primul sezon după promovare.

”Există o anumită frustrare că nu suntem noi acolo, dar, aşa cum am spus, nu trebuie să regretăm nimic că nu avem de ce şi ne încărcăm mintea degeaba. Trebuie să fim conştienţi unde am greşit şi ce am greşit şi să nu mai repetăm aceste greşeli.

Toate punctele care sunt în joc pentru că am încredere în echipa mea, în mister, în suporteri, am încredere în toată lumea şi sunt sigur că vom face acest lucru. Noi asta ne-am dorit, asta ne-am propus. Într-adevăr, fiecare meci trebuie luat ca atare pentru că fiecare meci se joacă pe teren.

Trebuie să fim la fel de motivaţi cum am fost şi în ultimele etape, să rămânem modeşti, să muncim la fiecare antrenament, să ne autodepăşim.

La final de sezon să ne bucurăm suporterii cu o participare într-o cupă europeană”, a adăugat Albu.

Meciul Rapid – Gaz Metan Mediaş va avea loc luni, 18 aprilie, de la ora 20:30, în etapa a cincea cin play-out-ul Ligii 1.