Rapidiștii visează la play-off-ul Ligii 1: „Cred că putem câştiga orice meci! Ne dorim să fim acolo”

Elevii lui Mihai Iosif rămân fără victorie și în al doilea meci disputat în 2022, după 1-1 împotriva celor de la UTA Arad!

Rapid a obținut un eșec și o remiză în primele două jocuri de la reluarea competiției, însă giuleștenii nu abandonează lupta la play-off. După terminarea partidei din această seară, Alexandru Ioniță a oferit prima sa reacție și consideră că echipa sa poate câștiga orice meci de acum înainte. Totodată, mijlocașul alb-vișiniilor a mărturisit că accederea în primele 6 echipe la finalul sezonului regulat rămâne principalul obiectiv al clubului din acest an.

„E un punct câştigat. Am avut un om eliminat, cu penalty. E un rezultat echitabil. Să analizăm ce am făcut greşit ca să nu mai greşim în următorul meci. Am jucat destul de bine în repriza a doua. Dacă rămâneam în 11 cred că reuşeam să câştigăm cele trei puncte. Putem să sperăm la play-off. Avem suporteri minunaţi. Le mulţumim foarte mult şi sper să îi facem fericiţi. Cred că putem câştiga orice meci. Ne dorim să fim în play-off, dar nu suntem singurii care ne dorim asta”, a spus Alex Ioniţă.