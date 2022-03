Răspunsul lui Dzyuba după atacul lui Mykolenko: „Când e vorba de Rusia, principiul acesta este complet uitat”

Căpitanul naționalei Rusiei a transmis un mesaj după ce a devenit ținta ucrainianului de la Everton care l-a acuzat în mod direct că nu ia atitudine după agresunea țării sale în Ucraina.

Dzyuba, fotbalist la Zenit St. Petersburg, nu s-a mai ferit să se exprime pe marginea acestui subiect, devenit extrem de sensibil în această perioadă.

„Până de curând, nu am vrut să vorbesc despre acest subiect referitor la evenimentele din Ucraina. Nu mi-am dorit nu pentru că mi-e frică, ci pentru că nu sunt un expert în politică. Nu mi-am dorit niciodată și nu îmi doresc să intru în asta, așa cum au făcut mulți analiști politici sau virusologi care au apărut recent pe internet. Dar, la fel ca toată lumea, am și eu propria opinie. Pentru că am fost forțat din toate părțile în legătură cu acest subiect, îmi voi spune părerea.

Sunt împotriva oricărui război. Războiul este un lucru înspăimântător. Dar sunt și împotriva agresiunii umane și a urii, care capătă o amploare devastatoare în fiecare zi. Nu mă tem că sunt rus. Sunt mândru să fiu rus. Și nu înțeleg de ce sportivii trebuie să sufere acum. Sunt împotriva standardelor duble. De ce se strigă mereu că sportul rămâne în afara politicii, dar, cu prima ocazie, când vine vorba de Rusia, principiul acesta este complet uitat?”, a fost dilema lui Dzyuba în reacția oferită englezilor de la Daily Mail.

În acest moment, Dzyuba a ratat șansa să lupte pentru al doilea Mondial consecutiv. A participat la ediția găzduită chiar în Rusia în 2018, dar Sbornaia a fost exclusă din drumul spre turneul final din Qatar.

„Repet, războiul este înfricoșător. În situații de stres, oamenii își arată adevăra lor față, uneori negativă. Câtă furie și câtă mizerie a fost îndreaptată către oamenii din Rusia, indiferent de poziția sau profesia lor…Este foarte ciudat să auzi asta de la oameni care au primit foarte multe de la Rusia în viața lor.

Toate aceste comentarii produc multă negativitate. Războiul se va încheia, dar relațiile dintre oameni vor rămâne și va fi imposibil să dai timpul înapoi. Rețineți asta. Iar pentru unii colegi care stau în vilele lor din Anglia și spun lucruri urâte: nu ne poate deranja ce spuneți, înțelegem totul! Pace și bunătate tuturor”, a mai punctat atacantul.