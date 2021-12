Răspunsul lui Mircea Rednic pentru contestatari: „Cine nu şi-ar dori să antreneze Dinamo?”

Dinamo va întâlni vineri pe Academica Clinceni, în etapa a 18-a din Liga 1, în ceea ce reprezintă duelul dintre ultimele două clasate ale campionatului.

Despre Mircea Rednic s-a scris în ultima vreme că ar fi în pericol din cauza rezultatelor nesatisfăcătoare ale echipei și că Leo Grozavu i-ar putea lua locul.

Leo Grozavu este liber de contract după despărțirea de Sepsi și a spus că nu ar veni la formația din Ștefan cel Mare. Motivul ar fi ”haosul” de acolo.

Referitor la acest subiect, Mircea Rednic îl contrazice pe Grozavu, declarând faptul că atmosfera este una liniștită la Dinamo, mai ales de când clubul a intrat în insolvență.

”Aţi văzut ce a zis Leo Grozavu? Că e haos! Că nu vine! Nu e haos! Lucrurile, de când s-a intrat în insolvenţă, sunt normale. La noi nu e haos, dar aşa se vede din afară. Cine nu şi-ar dori să antreneze Dinamo? Dar nu în situaţia asta, pentru că responsabilitatea e mare.

Poate să preia un antrenor care e la început de carieră şi care chiar nu are nimic de pierdut. Şi are numai de câştigat că are în CV că a lucrat la Dinamo”, a declarat Mircea Rednic, la conferinţa de presă.