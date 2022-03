Răspunsul lui Steliano Filip după săgețile trimise de Giani Kiriță: „Dacă avea ceva să îmi transmită, o făcea în privat”

Fotbalistul lui Dinamo a intervenit după ce fostul căpitan al „câinilor” l-a acuzat că vorbește mai mult în afara terenului decât prin evoluțiile sale în tricoul alb-roșu.

Fundașul revenit recent în echipă după ce fusese tras o perioadă pe linie moartă a ținut să îi dea replica lui Giani Kiriță.

„Nu știu de ce a ținut Giani să vorbească despre mine și să sară așa în apărarea lui Rednic. Cred că se descurcă și singur. Probabil speră că va ține cont Mircea Rednic și îl va lua în staff cândva. Nu știu ce să zic, dar dacă avea ceva să îmi transmită, o făcea în privat. Dacă vorbeam în privat, îi spuneam și eu să nu încerce să-l mai apere pentru că după ce Giani a plecat de la Săftica, Rednic l-a luat și la mișto”, a fost reacția lui Steliano Filip, pentru Pro Sport.

Totul a plecat de la un schimb de replici între Steliano și fostul antrenor al formației din Ștefan cel Mare, Mircea Rednic. Cei doi au avut un conflict deschis în perioada în care „Puriul” a fost șeful băncii tehnice a lui Dinamo.

„Este ultima oară când ies să mai vorbesc! Nu am ieșit ieri să vorbesc pentru a da în Mircea Rednic! Am fost acuzat de niște lucruri pe care nu le-am făcut. Orice om sănătos la cap nu poate să spună din ce am declarat că am dat în Rednic sau l-am jignit.

Știu și puteam să spun foarte multe lucruri, dar mi-am dat seama că e ușor să faci rău. Mai greu e să faci bine. Dacă făceam asta nu eram cu nimic mai bun decât persoanele care vorbesc urât acum. Până la urmă fiecare oferă ce are în suflet”, a concluzionat fotbalistul de 27 de ani.