Răspunsul Simonei Halep la reacția celor de la Wimbledon 

După anunțul sportivei că se retrage de la al treilea turneu de Grand Slam, organizatorii turneului din Londra au postat pe Twitter: „Ne vei lipsi în acest an, Simona Halep! Să te întorci mai puternică în 2022!”.

Răspunsul constănțencei nu a întârziat să apară. „Mulțumesc mult!”, a scris Simona Halep.

Thank you so much 🙏😔 https://t.co/tubINyTDA6

