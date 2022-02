Răsturnare de situație: Steliano Filip revine la Dinamo – Anunțul făcut chiar de Iuliu Mureșan

Steliano Filip va juca din nou pentru Dinamo, cel puțin așa anunță președintele Iuliu Mureșan:

”Steliano Filip are un program separat de pregătire și cu două antrenamente pe zi și eu cred că într-o săptămână va fi apt și abia aștept să îl revăd jucând pentru Dinamo. Nu a fost niciodată dat afară de la echipă. A fost, dar cu un alt antrenor”, a spus Mureșan, pentru Antena Sport.

„Eu nu mai știu la ce să renunț, că sunt ultimele două luni în care ar trebui să mă plătească pentru a fi la zi. Ei să înțeleagă că nu mai pot! Dar dacă nu înțeleg, nicio problemă, eu oricum cel puțin până în vară clar nu am să joc.

Acum nu sunt dispuși să plătească cei din Ungaria și mi se pare normal. Era și o chestie de bun simț… am venit liber, să plec liber. Nu cred că o să mă mai ia în vară fără să joc și atunci trebuie să stau și din vară pentru că mai am un an de contract„, a declarat Steliano Filip pentru Antena Sport.