Răuță, după ce a purtat cu succes, în premieră, banderola: „Trebuie să fim 11 căpitani pe teren”

Dinamo a părăsit ultima poziție în clasament, după ce a obținut o victorie uriașă cu Chindia, scor 1-0, în etapa a 19-a din Liga 1.

În premieră căpitan pentru formația din Ștefan cel Mare, Alexandru Răuță și-a luat statutul în serios, iar la finalul partidei s-a declarat mulțumit de prestația întregii echipe.

Acesta a primit laude chiar de la antrenorul Mircea Rednic, pe care l-a comparat cu un ”mic Hîldan”, ”Unicul Căpitan” din Ștefan cel Mare. Mijlocașul de 29 de ani este de părere că victoria contra dâmbovițenilor poate fi un nou început pentru Dinamo.

”Am jucat bine în prima repriză. În a doua am făcut puțin pasul în spate, dar suntem bucuroși de rezultat. Este o motivație în plus. Căpitanii noștri sunt Torje, Deian Sorescu. Azi am fost eu. Trebuie să fim 11 căpitani pe teren. Important e să scoatem echipa din această zonă. Nu este locul nostru acolo, cred. Astăzi s-a întors șansa, ocaziile ratate meciurile trecute.

Au fost schimbări foarte mari în prima parte a sezonului. Acum se va forma un nucleu, mai sunt și Matei, Filip, în acest moment acasă, Torje, care e suspendat. Ușor, ușor, lucrurile vor reveni pe un făgaș normal.

A fost o săptămână foarte grea, cu multe probleme, multe incidente. Trebuie să ne motivăm. Cei mai vechi știm ce înseamnă Dinamo. Clubul ăsta nu trebuie să fie aici. Trecem printr-o perioadă grea, dar lucrurile se vor aranja”, a declarat Răuță, după meci.