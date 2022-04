Războiul din Ucraina face victime și în gimnastică – Înrolare surpriză a unui campion olimpic

Au trecut deja 42 de zile de când președintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat invadarea Ucrainei, iar războiul a făcut numeroase victime, printre aceștia aflându-se și sportivi.

Mariupol este unul dintre orașele cele mai afectate de invazia rusească, devenit un oraș fantomă. Igor Radivilov, medaliat mondial și european la gimnastică artistică, este originar din Mariupol, oraș pentru care se dau lupte grele pentru recucerire. Familia sa a rămas în Mariupol, iar în decursul zilei de ieri a venit o veste tragică pentru gimnastul expert la sărituri și inele. Bunicii săi au fost uciși într-un atac asupra Mariupolului.

Igor Radivilov’s grandparents died in Mariupol which has been under the Russian siege over the past several weeks pic.twitter.com/VPHy2IDGUC

