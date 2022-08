Răzbunarea lui Laszlo Balint. Ar vrea să se întoarcă în Bănie, dar la FC U Craiova: ”Orice ofertă este analizată!”

Mihai Rotaru nu a avut răbdare cu antrenorul român și a decis să îl dea afară în luna august. Balint a rămas liber de contract și a dezvăluit că nu ar exclude o revenirea în Bănie, dar la echipa lui Adrian Mititelu.

”Orice ofertă este analizată, este normal. Dar trebuie să vorbesc cu conducătorii clubului respectiv, să văd care sunt perspectivele pe termen lung și mediu, ce se dorește. Este important cum se pune problema”, a comentat Balint, pentru GSP.

”M-am tot gândit ce s-a întâmplat, am vrut să găsesc o explicație. Normal, sunt multe lucruri care se puteau face mai bine. Aș fi ipocrit să zic că am făcut totul bine, oricine greșește. Și eu aș fi vrut ca echipa să se exprime altfel, dar au fost multe aspecte care au influențat asta. Dar eu am conștiința împăcată, am muncit mult la Craiova, de dimineața până seara. Am vrut mult să reușeșc”, a mai precizat tehnicianul.