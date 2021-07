Răzvan Burleanu îi răspunde lui Gigi Becali: „N-a reușit să ne cumpere, așa cum a făcut-o cu alții!”

Continuă războiul declarațiilor dintre președintele FRF și patronul celor de la FCSB, astfel că acum a venit rândul lui Răzvan Burleanu să îl atace pe afacerist!

Conflictul dintre cei doi este departe de a se termina, iar șeful Federației Române de Fotbal a ținut să îl pună la punct pe Gigi Becali, după ce acesta a făcut aseară o nouă serie de declarații. Tensiunea dintre Burleanu și Becali a crescut în ultimele zile, asta după ce Comisia de Disciplină și Etică a FRF l-a sancționat pe patronul celor de la FCSB cu 30.000 de lei pentru jigniri la adresa arbitrilor în două dosare deschise de CCA.

„Comisiile sunt independente, iar acest lucru cred că l-ați văzut încă din 2014. De aceeași autonomie se bucură tot arbitrajul. Au fost două elemente extrem de importante pentru a întări această fundație de integritate. În ceea ce-l privește pe domnul Becali, cred că e supărarea unui om care n-a reușit să ne cumpere, așa cum a făcut-o cu alții.

Pe de altă parte, ar trebui să înțelegem că orice sistem presupune norme și reguli care trebuie respectate de toți participanții. Altfel, ar fi haos. Consider că e rolul oricărei federații să facă tot ceea ce poate pentru dezvoltarea regulamentelor cu impact la nivelul întregului ecosistem pe termen lung”, a spus Burleanu, după ședința Comitetului Executiv de astăzi.

Ce a declarat Gigi Becali, despre șeful FRF

”Burleanu nu-mi poate face rău. El este un om deștept, numai că în România știi cum sunt oamenii, după ce îi alegi, ei se cred stăpâni. În campanii spun că vor ajuta aia, vor face pentru cluburi, voe face pentru jucători, iar după ce îl alegi și se vede pe scaun, nici lui nu-i vine să creadă și încet-încet începe să devină stăpân. Uită că este slujitor și devine stăpân. Asta e în România și asta a făcut el, Burleanu. El se crede acum un stăpân.

Când pui ceva și vrei să faci ceva în fotbal, Burli, întrebi. Când vrei să faci ceva în Divizia B, întrebi pe cei din Divizia B. Când vrei să faci ceva în Liga 1, întrebi Liga, adică cele 16 cluburi. Nu poți să faci ceva tu forțat cu noi dacă noi nu vrem. Nu poți să ne obligi pe noi. N-ai tu cum să mă obligi pe mine pentru că am 63 de ani, am lucrat, m-am luptat, am dus o foaie, cum n-am dus, câte am făcut în țara asta, am fost și în pușcărie, să vii tu un țâncă, că tu ești țâncă dacă nu ai rezolvat nimic în viața ta, n-ai făcut nimic, n-a făcut nimica.

A făcut ceva? Ce-ai făcut tu cu viața ta? Ce-ai produs tu în viața ta? Tu vii să-mi comanzi tu mie, lui Becali, că așa se face. Păi nu vreau să fac așa. Nu, Domne, te oblig, că am Comitetul Executiv, adică tiranii. Adică lasă că Partidul Comunist votează și trebuie să facă toți așa!”, a spus patronul FCSB, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.