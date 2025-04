Răzvan Burleanu: Renunţarea la regula Under-21, aşa cum îşi doreşte domnul Becali, ar duce fotbalul românesc cu 5-6 ani în urmă

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, joi, că renunţarea la regula under 21, dorită de Gigi Becali, ar duce fotbalul românesc “cu 5-6 ani în urmă”.

“Regula Under 21 pentru noi reprezintă un element important din tot acest puzzle care a fost construit în ultimii zece ani în fotbalul românesc. În acest puzzle practic trebuie să introducem toate intervenţiile federaţiei în zona de copii şi juniori.

Renunţarea la regula under 21, aşa cum îşi doreşte domnul Becali, cred că ar duce fotbalul românesc cu 5-6 ani în urmă. Astta ar fi realitatea cu care ne-am confrunta. Eu sper că totuşi dacă tot a obţinut un mandat de parlamentar şi are acest privilegiu de a reprezenta România în parlament să contribuie prin iniţiativele la care are acces şi să poată să susţină dezvoltarea fotbalului românesc şi nu să o încurce. Mă îndoiesc că astăzi avem o majoritate parlamentară care să vrea să întoarcem fotbalul românesc în urmă cu 5-6 ani”, a spus Burleanu.