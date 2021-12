Răzvan Burleanu sau Mircea Sandu? Rădoi n-a stat pe gânduri: „Nu există comparație”

Mircea Sandu (68 de ani) a fost la șefia Federației Române de Fotbal timp de 24 de ani!

Locul său în fruntea forului a fost luat de Răzvan Burleanu, la data de 5 martie 2014, devenind cel mai tânăr conducător al FRF, la doar 29 de ani. De atunci, Burleanu a bifat deja două mandate în fruntea fotbalului românesc și pare că este decis să candideze și pentru al treilea, însă șeful de la Casa Fotbalului este aspru contestat.

Cu toate acestea însă, Mirel Rădoi, fostul selecționer al României, a avut doar cuvinte frumoase la adresa acestuia. Tehnicianul a dezvăluit că Burleanu este unul dintre cei mai deștepți oameni pe care i-a întâlnit până acum și a mărturisit, cu riscul de a-și pune în cap pe toată lumea, că actualul președinte nu se compară cu Mircea Sandu.

„Prin ce o să spun, îmi voi lua bobârnace de la foarte multă lume. Ca om, Răzvan Burleanu este unul dintre cei mai deștepți oameni pe care i-am întâlnit în viața mea. În privința președintelui Burleanu, nu am avut nicio problemă cu el. Dacă am avut vreo doleanță, mi-a arătat că cel puțin încearcă ca lucrurile să se întâmple cum am cerut eu. Sunt sigur că dacă a fost așa cu mine, la fel a fost și cu ceilalți antrenori.

Dacă lui nea Mihai (n.r. – Stoichiță, directorul tehnic) îi mai pot găsi câte o «chichiță», relația cu președintele, cel puțin din partea mea, a fost excelentă. Chiar și când ne-am întâlnit să discutăm pentru o nouă colaborare, mi-a înțeles foarte bine punctele de vedere. Pentru lucrul ăsta îl apreciez. Eu l-am prins și pe Mircea Sandu. Nu vreau să vorbesc de nimeni de rău, dar nu se poate compara! Nu există comparație”, a declarat Rădoi la Telekom Sport.