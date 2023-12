Răzvan Lucescu îi liniștește pe fanii lui PAOK: „Nu va fi o problemă să-mi prelungesc contractul”

Echipa greacă de fotbal PAOK Salonic s-a calificat în optimile Conference League, după ce a câștigat Grupa G.

„Este noaptea jucătorilor mei. Ei suferă, ei dau totul”, a spus Răzvan Lucescu, după ce PAOK s-a caliicat în optimile Conference League

Formația antrenată de Răzvan Lucescu a învins cu 2-1 pe terenul grupării germane Eintracht și este lider, cu 4p mai mult decât gruparea din Frankfurt, cu o etapă înainte de final.

La finalul partidei, Lucescu și-a felicitat jucătorii. „Ei au cea mai importantă contribuție. Calificarea directă în optimi înseamnă ceva incredibil, mai ales că a fost obținută împotriva unei echipe germane”, a spus el.

Tehnicianul român a recunoscut că „în unele momente am suferit, în altele am avut noroc, dar per ansamblu ne-am descurcat inteligent. Am știut să facem față. Este noaptea jucătorilor mei. Noi suntem pe bancă să ajutăm. Ei suferă, ei dau totul”.

PAOK a scăpat de două meciuri suplimentare, în play-off-ul pentru optimile Conference League, pe care le va juca Eintracht, împotriva unei formații clasată pe locul 3 în grupele din Europa League.

„Nu va fi o problemă să-mi prelungesc contractul”, a dezvăluit Răzvan Lucescu

În ultima etapă a grupelor competiției, PAOK Salonic joacă acasă, pe 14 decembrie, de la ora 19:45, cu echipa finlandeză HJK Helsinki, aflată pe ultimul loc, cu 2p.

„Dacă vorbim despre perspectiva lui PAOK în Europa, pot spune că următorul nostru joc este în martie. Am crezut în acest lucru. Am spus în vară că trebuie să ne schimbăm abordarea pentru a deveni mai buni.

După meciul cu Eintracht de pe teren propriu (n.r. – pe 5 octombrie, câștigat cu 2-1) am simțit că putem obține un rezultat bun și în deplasre.

Dacă cineva ne-a împins mai tare pentru a profita la maximum de jucătorii noștri, acesta este proprietarul clubului. O parte din succes îi revine și lui Ivan Savvidis”, a mai precizat tehnicianul român, potrivit Sport 24.

„Nu știu dacă există o altă echipă care să fie iubită atât de intens. Vieirania (n.r. – fundașul stânga Andre Vieirania) a punctat foarte bine: jucăm pentru suporteri și în cupele europene, nu doar în campionat”, a mai punctat el.

Răzvan Lucescu este ferm convins că nu va fi nicio problemă în ceea ce privește prelungirea contractului, care expiră pe 30 iunie 2024. „Nu cred că ar trebui să fie cineva îngrijorat.

Dacă toate părțile vor asta, nu va fi o problemă. Dar nu este momentul să vorbim. Am trecut prin multe la PAOK”, a încheiat antrenorul român.