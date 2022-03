Răzvan Lucescu spune lucrurilor pe nume: ,,Noi avem talent, nouă ne lipsește puterea de luptă, determinarea, agresivitatea”

Edi Iordănescu va debuta ca selecționer la partida amicală cu Grecia, programată vineri, 25 martie, de la ora 20:15. Gustavo Poyet se află și el în aceeași situație, iar meciul va reprezenta debutul lui la echipa elenă.

Fostul selecționer Răzvan Lucescu, actualul antrenor al lui PAOK, a prefațat meciul de pe stadionul Steaua și a dezvăluit punctele forte și cele mai slabe ale adversarilor României.

E foarte important pentru Grecia să vină un antrenor care să aibă capacitatea de a-i uni, de a-i motiva foarte tare. Din afara Greciei sunt înnebuniți după echipa națională. Nu degeaba Grecia a câștigat un campionat european. E primul joc al noului antrenor, cred ca are nevoie de a înțelege grupul, jucătorii.

,,Echipa Greciei are jucători foarte buni, foarte talentați și din punct de vedere atletic sunt buni, aleargă, fac pressing. Problema lor e că în general, în Grecia, lumea e mai focalizată pe ceea ce se întâmplă în campionat, pe această rivalitate dintre cele cinci echipe de top. Atunci jucătorii sunt și ei `furați` de acest lucru.

Gustavo Poyet îi cunoaște destul de bine pe Denis Alibec și Alexandru Mitriță, ambii legitimați în prima ligă din Grecia.

În același timp, sud-americanul este puțin neliniștit de faptul că naționala României ar putea arăta cu total altfel cu un nou selecționer, față de informațiile adunate de el și staff-ul său.

,,Pe Alibec și Mitriță îi cunosc, i-am văzut chiar și pe viu. Depinde dacă vor juca sau nu. În general, România are jucători buni, i-am analizat. Cu Răzvan Lucescu nu am mai vorbit de când am plecat din Grecia.

În ciuda faptului că e amical, nu e un meci amical obișnuit. Ambele echipe încep cu un nou antrenor, vom vedea diferențe. Ne dorim să câștigăm”, a declarat Gustavo Poyet, înaintea partidei cu România.