Răzvan Marin, sprijinit după ieşirea nervoasă din Macedonia de Nord: ,,El trebuie să joace titular! E conştient de asta”

Răzvan Marin s-a declarat nemulţumit de faptul că nu a jucat mai mult la echipa naţionala după meciul cu Macedonia de Nord, la ultima acţiune a acesteia.

Ulterior, după cele declarate la interviul de după meci, Răzvan Marin a postat un mesaj prin care îşi cere scuze pentru ieşirea din Macedonia de Nord.

Dumitru Dragomir, fost preşedinte al LPF, îl sprijină pe Răzvan Marin. Acesta este de părere că mijlocaşul celor de la Cagliari ar trebui să fie titular de drept la echipa naţională şi să joace lângă Dragoş Nedelcu.

,,Este normal să fie supărat Răzvan Marin. Copilul a crecut mult în valoare și nu este ușor să ajungi să joci titular în Seria A.

Eu consider că el trebuie să joace titular și la echipa națională și nu degeaba l-a vrut AC Milan în vara asta. Eu cred că Mirel Rădoi trebuie să îl mute pe Cicâldău de acolo și să îl lase pe Răzvan Marin să facă pereche cu Nedelcu.

Răzvan Marin este acum titular în Seria A și este conștient că e urmărit de multe echipe importante. Nu îi convine să fie văzut ca rezervă la echipa națională pentru că nu dă deloc bine pentru el, iar cei care îl urmăresc vor începe apoi să își pună multe întrebări în legătura cu valoarea lui Răzvan Marin. Îmi place că acest copil a avut personalitate și a ieșit public și a vorbit despre problema pe care el o are.

Dar eu consider consider că Mirel Rădoi mai are o altă problemă și cu Sorescu. Dacă îl mai bagă în stînga îl va pierde. Sorescu trebuie să joace pe dreapta. Acolo este locul lui, dreapta pe atac.”, a declarat Dumitru Dragomir, pentru ProSport.