Răzvan Raț, oprit de români: „Nu vrem să auzim de ucraineni!”. Ce s-a întâmplat când fostul fotbalist a vrut să ajute refugiații ucraineni

Răzvan Raț a fost unul dintre cei care s-au implicat în problemele refugiaților ucraineni. Războiul din Ucraina a provocat mult haos și suferință, iar Raț, care a jucat o bună parte a carierei sale acolo, nu a rămas indiferent.

Fostul internațional român a căutat adăpost unor ucraineni, însă intențiile sale bune s-au lovit de răutatea și refuzul unor compatrioți români. Raț a fost șocat de reacțiile răutăcioase ale românilor, ținând cont de contextul tragic prin care trec vecinii ucraineni.

Răzvan Raț: „Reacționau foarte rău…”

Conform fostului fotbalist român, acesta a fost refuzat de mai mulți agenți imobiliari. Aceștia i-au transmis de la bun început că nu vor primi refugiați ucraineni în locuințele oferite spre închiriere.

„Sunt niște oameni relocați de la corporația din Ucraina, care vor să organizeze o școală privată aici. Aveau nevoie de anumite contacte, de oameni care să-i ajute. Cam asta fac de trei săptămâni.

Aseară, pe la 23:00, căram baraje pentru niște prieteni pe care i-am relocat dintr-un apartament al meu în altul. Am găsit foarte greu o altă locație, pentru că aveau animale de companie și oamenii, agenții, proprietarii, reacționau foarte rău.

În altă ordine de idei, am avut foarte multe telefoane și agenții… Pe mine m-a surprins răutatea românilor, unora dintre români. Sunam și spuneam că avem nevoie de un apartament sau o casă, ziceau ‘să nu veniți cu ucraineni”. Zic ‘stați, domnule, că plătesc’. Ziceau ‘Domnule, nu vrem să auzim de ucraineni’. Și nu unul! Din contră, au fost foarte mulți, cel puțin pentru ultimii pe care i-am relocat, am căutat trei săptămâni”, a declarat Răzvan Raț pentru cei de la Digi Sport.

Pretențiile agenților imobiliari, de neconceput pentru Raț

Răzvan Raț a declarat că unii dintre agenții imobiliari ar fi cerut semnarea unui contract pe un an, ceea ce este greu de închipuit în contextul actual. Soția sa, Yulia, l-a ajutat pe fostul fotbalist să găsească locuințe refugiaților:

„Nu am găsit o locație printr-o agenție, am găsit-o accidental, soția mea a trecut pe lângă o casă și era de închiriat. Proprietara avea câini într-o casă alăturată, datorită acestui lucru am reușit. Unii au zis că nu vrem ucraineni, nu vrem să auzim. Alții spuneau că trebuie să-i semneze un contract de un an”, a declarat Raț pentru sursa citată.

În cele 292 de meciuri pentru Shakhtar Donetsk, Răzvan Raț a marcat 10 goluri și a oferit 34 de pase decisive.

Alături de echipa din Ucraina, Raț a cucerit următoarele trofee: