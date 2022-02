Răzvan Raț pierde patru milioane de euro din cauza războiului din Ucraina

Răzvan Raț a jucat timp de 10 ani la Șahtior, club din regiunea Donețk, pentru care Vladimir Putin tocmai a semnat decretul prin care îi recunoaște independența.

”Eu am casă în Donețk, am proprietăți, dar nu am reușit să le mai vizitez din 2013, de când a început conflictul. Nu am mai fost acolo de când m-am transferat de la Șahtior. De proprietățile mele au grijă niște foști angajați, foștii mei oamenii care mă ajutau în perioada când jucam acolo. Stau acolo sau le vizitează, ca să nu fie vandalizate.

Casa e cea mai valoroasă, a costat două milioane de euro, iar cu restul proprietăților practic sunt pe minus cu patru milioane de euro. Trebuia să deschid un sport-bar în incinta parcului din vecinătatea stadionului… Au fost cazuri de exproprieri, dar nu recent. Le-au luat atunci când a plecat o mare parte din populație, în 2014-2015”, a spus Răzvan Raț, potrivit Sport.ro.

”Soția mea e din Donețk, nici ea nu a mai ajuns acolo. Din păcate, socrii mei nu mai sunt în viață, iar sora ei este undeva prin Japonia, de vreo 16-17 ani. Nu avem rude de gradul întâi în Donețk, iar rudele de la gradul doi încolo, veri, unchi, mătuși, sunt prin Lugansk.

Nu am vorbit cu cei rămași acolo, după ce Vladimir Putin a semnat recunoașterea republicilor separatiste. Dar se schimbaseră lucrurile din 2014, aveau o conducere și o organizare paralele de Ucraina, nu mai erau conduse de la Kiev, funcționau independent. Zona aia era ruptă de Ucraina, aveau propriul parlament, propriile ministere… Este aceeași situație din Transnistria sau din Georgia”, a transmis Răzvan Raț.