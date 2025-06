Răzvan Sava a dezvăluit ce le-a transmis Daniel Pancu jucătorilor după Spania U21 – România U21 2-1: „Ne doare foarte tare”

Portarul Răzvan Sava a avut mai multe intervenții importante în disputa contra Spaniei, dar naționala U21 a României a încasat două goluri pe final de meci și a fost învinsă cu 2-1. Goalkeeperul lui Udinese a tras concluziile la final.

Reacția lui Răzvan Sava după Spania U21 – România U21 2-1

Răzvan Sava a avut o prestație foarte bună contra Spaniei. Portarul naționalei U21 a intervenit în repetate rânduri pe tot parcursul jocului pentru a proteja avantajul de un gol al „tricolorilor”, după reușita lui Louis Munteanu din minutul 4.

Goalkeeperul nu a fost nevoit să intervină la penalty-ul Spaniei din prima repriză, deoarece Joseph a tras pe lângă poartă, și nu a avut vreo vină la cele două reușite ale Spaniei, sosite pe final de meci, după eliminarea lui Vladislav Blănuță.

La finalul partidei, Sava a analizat eșecul suferit de „tricolori” la Bratislava. „Antrenorul ne-a felicitat pentru atitudine, am reușit să dăm totul, noi eram triști pentru această înfrângere, puteam să câștigăm, ne doare foarte tare, dar ăsta e fotbalul. Am avut intervențiile acelea, dar la final scorul contează.

La primul lor gol am văzut foarte târziu mingea, plus că a luat un efect mai ciudat, nu mă așteptam să dea atât de bine, dar ne asumăm. Ca echipă am arătat foarte bine, ne-am apărat foarte bine, o diferență există, pentru că au un lot de 200 de milioane, s-a văzut diferența, dar a fost mică”, a transmis portarul.