Răzvan Zăvăleanu, detalii despre contractual lui Dusan Uhrin Jr.: “Înţelegerea este absolut rezonabilă”

Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar de Dinamo, a vorbit despre înlocuirea lui Flavius Stoican cu Dusan Uhrin Jr.

“Înţelegerea e care am făcut-o cu domnul Uhrin este absolut rezonabilă şi care nu are niciun impact negativ asupra clubului. Relaţia cu antrenorul Stoican a fost una care s-a derulat extraordinar de bine şi m-a impresionat că a tratat cu bărbăţie şi momentul când a semnat şi la despărţire. Nu am auzit pe nimeni vorbind despre plecarea lui Iuliu Mureşan”, a declarat Zăvăleanu, la Digi Sport.

FC Dinamo a anunţat, miercuri, încheierea pe cale amiabilă a contractului antrenorului Flavius Stoican.

Uhrin jr. a mai antrenat-o de două ori pe Dinamo în carieră, în sezonul competiţional 2019-2020 (23 de meciuri, 9 victorii, patru remize, 10 înfrângeri) şi anul trecut, când a terminat campionatul pe locul 5 în play-out (9 partide, 5 victorii, două remize, două eşecuri), cifre în Liga 1.