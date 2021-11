Răzvan Zăvăleanu, detalii despre venirea investitorilor la Dinamo: „Zilele astea discut cu mai multe persoane!”

Administratorul judiciar al grupării din Ștefan cel Mare a vorbit despre discuțiile pe care le poartă cu anumite persoane, în vederea preluării clubului!

Răzvan Zăvăleanu nu a dat numele celor cu care se află în tatonări, însă a eliminat din start varianta șeicului despre care s-a vehiculat că ar fi interesat să preia Dinamo. Totodată, oficialul alb-roșilor a confirmat discuțiile cu anumiți investitori și a dezvăluit care sunt aspectele care fac ca formația din „Groapă” să nu prezinte atât de mult interes.

„Nu m-a auzit nimeni zicând că am găsit investitorul și urmează să vină. Când am văzut cum s-a rostogolit în presă că nu știu cine, de nu știu unde, un nume… habar nu am cine este. Poate că e o persoană bogată. Evident, nu am stat de vorbă cu această persoană. Am ajuns să tatonez cu câțiva posibili investitori posibilitatea de a se implica la Dinamo, dar e vorba doar despre tatonări.

Nimeni nu a zis nimic despre interes, habar nu am dacă există acest interes. Eu zilele astea discut într-adevăr cu mai multe persoane și încerc să atrag oamenii, dar sunt niște întrebări acolo. N-ai stadion, n-ai patrimoniu… N-ai aproape nimic și lumea nu prea e tentată”, a declarat Zăvăleanu la ProSport.