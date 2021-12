Reacția „academicienilor” după ce au predat „lanterna” lui Dinamo: „Nu meritam să fim pe ultimul loc”

Academica Clinceni a câștigat cu FC U Craiova, scor 2-1, în primul meci din etapa a 19-a a Ligii 1.

Odată cu succesul înregistrat în fața oltenilor, formația ilfoveană și a părăsit ultimul loc din clasament, pe care acum îl ocupă Dinamo. A fost al doilea succes pentru ”academicieni” din ultimele două runde.

La capătul partidei, jucătorii și antrenorul ilfovenilor au reacționat ca urmare a urcării în ierarhia Ligii 1, până pe locul 15.

Adrian Falub a explicat care este situația din cadrul clubului și ce s-a schimbat în ultimele zile.

„Am obținut o victorie meritată. Am știut să îi blocăm foarte bine. Am avut ocaziile cele mai clare, puteam să mai marcăm. Am făcut ceea ce ne-am propus, avem nevoie de puncte.

Să vă spun sincer, sunt un pic surprins… mă așteptam să fie mai multe greșeli sau mai multe dificultăți în exprimare, pentru că nu este un sistem de joc foarte ușor de pus în aplicare. Dar sunt jucători care au experiență, inteligenți și, după trei antrenamente, am reușit să facem câteva lucruri care ne-au ajutat astăzi. Am blocat pe benzi Craiova, au adus centrări puține și n-au fost foarte utile pentru vârfuri, au jucători foarte buni la cap, precum Compagno. Am reușit să blocăm construcția lor, în prima repriză am dat gol după o acțiune de presing.

N-am oferit mult spectacol, dar ca organizare a fost o victorie meritată. Știu că primul lucru și cel mai ușor lucru de schimbat la fotbal e starea de spirit. Fizic și tehnic e greu să schimbi ceva. Dar starea de spirit se poate schimba într-o zi. S-a schimbat acționariatul, s-au făcut niște promisiuni și s-a schimbat starea de spirit. Jucătorii au calitate, dar aveau nevoie de o motivație.

Va fi dificil pentru noi, întâlnim în etapa următoare Voluntari, o echipă în formă, care joacă mai pragmatic decât noi. Din punct de vedere fizic, va fi dificil să jucăm. Am jucat două meciuri din moral, din entuziasm, dar sper să ne putem recupera până la următorul meci”, a declarat antrenorul Adrian Falub.

Cu toate problemele de la club, Florin Gardoș recunoaște că lucrurile merg mai bine măcar din puncte de vedere sportiv.

”Uitasem sentimentul de bucurie după un meci. E plăcut. Puţin s-au liniştit apele. Încă nu e uşor, tot neplătiţi suntem, condiţiile sunt aceleaşi. Măcar pe plan sportiv ne merge mai bine. Avem un plus de moral, măcar să terminăn anul acesta cu un moral mai bun. A contat şi faptul că a venit un nou acţionar, ne-a promis că din punct de vedere financiar lucrurile se vor schimba. Trebuie să profităm de momentul bun şi sper să terminăm în forţă. Mi-aş dori 4 puncte în ultimele două meciuri”, a spus și Gardoș, după victoria din Bănie.

Asemenea colegului său, și Lucian Filip vrea să obțină cel puțin patru puncte din următoarele două meciuri din Liga 1.

”Şi înainte de etapa trecută, am vorbit în vestiar că nu meritam să fim pe ultimul loc. Am demonstrat pe teren că nu meritam asta. Noul acţionariat îţi dă o nouă speranţă de care să te agăţi. Probabil că o să urmeze şi banii. Obiectivul este să mai facem 4 puncte”, a conchis și Filip.