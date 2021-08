Reacția DDB, în urma criticilor lui Cornel Dinu: „Unicul răspuns”

DDB a reacționat, după ce Cornel Dinu (73 de ani) i-a criticat dur pe cei din conducerea Doar Dinamo București.

Fostul mare fotbalist și antrenor al echipei din Ștefan cel Mare s-a arătat deranjat de Alexandru Anghel și Nicu Tararache, doi conducători ai proiectului socios care i-au transmis că nu are ce să caute în anturajul clubului sau să emită vreo părere în numele roș-albilor. Printre altele, cei de la DDB au specificat că cel supranumit „Procurorul” „are DREPTUL să spună ce vrea, cum vrea, când vrea, despre orice este legat de Dinamo„.

„MISTER ESTE DINAMO

Unicul răspuns DDB pentru glorii

Zilele acestea, o declarație a lui Mister a stârnit îngrijorare printre dinamoviști. “Este adevărat că DDB l-a interzis pe Dinu la Dinamo?”, au întrebat suporteri prin comentarii.

Deși enormitatea îți îngheață sângele în vene, DDB nu a răspuns public. DDB a tăcut mereu când cuvinte grele rostite și de alte legende alb-roșii au pus chiar în pericol programul. Cu luni în urmă, vă amintiți, Ion Marin ne-a acuzat, în direct, că am intrat “peste antrenor în vestiar”.

Era fals, fals, fals! Vestiarul lui Dinamo pentru DDB este sacru, odată ce în el s-a echipat generația Liverpool și Hamburg, în vestiarul acela s-au bucurat și au lăcrimat nume mari, legende, în vestiarul acela își găsea tricoul agățat pe umeraș CĂPITANUL. Toți câinii ăștia de poveste, care au scris istoria lui Dinamo, pentru noi reprezintă acum icoane. DDB nu a pus și nu va pune VREODATĂ piciorul în vestiarul lui Mister, Lucescu și Cătălin!

DDB a fost însă la Săftica, așa am putut opri, spre exemplu, plecarea lui Bani de la Dinamo, gratis. La Săftica merge din când în când și PCH, pentru a încuraja băieții înaintea unor meciuri pe care vrem să le câștige neapărat. La nuanța asta trebuia să fie atent, atunci, Ion Marin, gloria noastră, în direct, la TV!

Cum atent trebuia să fie și Cornel Țălnar, minunea de la Hamburg, când a auzit “în telefon” că pe “terasa” aceea din Spania, la “masa” la care se plănuia preluarea lui Dinamo se afla și un interlop ca Săpașu. SĂPAȘU, omule drag! Plânge pagina asta odată alăturat acest nume legendelor noastre. PLÂNGE PAGINA ȘI SUFERĂ DINAMO, DIN PĂCATE!

Repetăm, DDB nu a răspuns niciodată legendelor clubului, indiferent ce au făcut și au spus, ignorând orice risc pentru program. Am strâns din dinți și am recuperat, de fiecare dată, pașii cu care l-au dat înapoi.

Mister nu face excepție aici, OMUL ăsta are DREPTUL să spună ce vrea, cum vrea, când vrea, despre orice este legat de Dinamo. Suporteri, angajați, oficiali, jucători, înțelegem cu toții și știm: Mister e Dinamo și Dinamo se iubește necondiționat! Nu vom răspunde, ci vom repara! Vom corecta ce facem greșit! Vom munci și mai mult, vom trage și mai tare, vom deveni și mai buni, astfel încât toți dinamoviștii să fie mândri și clubul să fie salvat!

Din fericire, Cornel Dinu a înțeles pericolul vorbelor sale și a revenit cu precizări după acea declarație. Prima e asta, cităm:

“Nu am nimic cu DDB. Respect cu admirație toate eforturile, uneori de-a dreptul incredibile, supraomenești pe care le-au făcut și le fac suporterii pentru supraviețuirea lui Dinamo, devalizazat de gașca asta fetidă de escroci șerdeano-cortaceră”.

Mister trebuie să știe că în echipa DDB nu există oameni demenți! Pentru că numai un dement ar putea să îl “interzică” la Dinamo. Și cum ar putea cineva face asta, când Mister este chiar Dinamo!? Cum poate fi dat jos unul dintre câinii de pe steag!? E atât de absurd!

DDB se bate din răsputeri pentru Dinamo, sacrificăm orice pentru a ne îndeplini misiunea. Ce nu poate face DDB însă, este să închidă gura lumii!

Cornel Dinu nu deține funcție în club pentru că nu vrea, a spus-o public de atâtea ori: “Să fie clar: un sfat, o părere, o idee, un ajutor dau oricând, la orice oră, celor răspunzători de Dinamo, dar atât!” Mister se află la o vârstă la care are nevoie doar de liniște, DDB a expus, din păcate, o glorie de-ale noastre și am greșit, ne-am asumat, totul s-a terminat cu bine și astfel am putut merge, ușurați, mai departe!

Pentru toți suporterii care au fost îngrijorați, cităm acum, iar, din Mister, în ideea în care toți dinamoviștii să înțeleagă, odată, ce este de înțeles:

“EU ÎNSUMI AM CARD DDB”

Acesta este Dinamo, fraților!

Toți cei care îi doresc răul n-au decât să-și pună altă dorință.

CÂINII SE ADUNĂ ȘI DINAMO ASTFEL RENAȘTE!

Vă așteptăm pe toți în www.programddb.ro

Este singura șansă a noastră și totodată motivul pentru care clubul nu e nevoit să renască din cenușă: Dinamo e întreg și diseară are meci în deplasare!

ASTĂZI INVADĂM CONSTANȚA

ATENȚIE, GRĂDINIȚA!

Pentru Dinamo, în numele lui Mister: LUPTAȚI PENTRU FIECARE BRAZDĂ DE TEREN!

Cu mulțumiri întregii familii Dinamo,

Echipa DDB”, a anunțat DDB, pe Facebook.