Reacția de ”gladiator” a lui Tamaș după Petrolul – Sepsi 1-1: ”Am dat cu pumnul şi m-am tăiat puţin!”

Petrolul Ploiești a remizat duminică, scor 1-1, cu Sepsi, într-un meci care a contat pentru etapa cu numărul 3 a Superligii. Tamaș a reușit să marcheze pentru echipa nou promovată în Liga 1.

Fundașul experimentat a fost bandajat la mână dreaptă, după ce a dat cu pumnul într-un panou LED, după ce a reușit să marcheze.

”Am dat cu pumnul şi m-am tăiat puţin!”

”Nu putem să spunem că ne bucurăm, am luat gol iar pe sfârşit de meci, dintr-o faza fixă. (n.r. – la bucuria de după golul marcat) Am crezut că e mai moale acea pancartă şi era mai tare. De bucurie, de euforie am dat cu pumnul şi m-am tăiat puţin.

Trebuie puţină concentrare la micile detalii, faze fixe. Noi mergem să punem probleme echipelor adverse şi să câştigăm”, a declarat liderul defensivei prahovenilor.