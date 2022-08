Reacția jucătoarei de tenis atinsă pe fund de tată și antrenor în văzul tuturor: „Am vorbit deja cu cei din echipă”

Sara Bejlek a comentat gestul făcut de tatăl ei și de antrenor, care au atins-o pe fund după calificarea pe tabloul principal la US Open.

„Am vorbit deja cu cei din echipă. Nu se va mai repeta”, a spus Sara Bejlek

Jucătoarea cehă de tenis Sara Bejlek (209 WTA) a intrat în atenția lumii nu neapărat prin calificiarea pe tabloul principal la US Open, cât mai mult prin gesturile făcute de tatăl ei și de antrenor după această performanță.

Cei doi au mângâiat-o insistent pe fund după ultimul meci din calificări, iar părintele chiar a pupat-o pe gură. „Desigur că am văzut imaginile. A fost vorba de o reacție spontană a întregii echipe. Ne-am bucurat.

Cu siguranță poate fi incomod pentru unii, dar am vorbit deja cu cei din echipă. Nu se va mai repeta.

Reacțiile de pe internet nu m-au afectat. Tata este și va fi mereu tatăl meu. Iar pe antrenor îl știu de la 8 ani. El mă masează, el îmi pune bandajele.

Dacă în Cehia s-ar fi întâmplat ceva asemănător, nimănui nu i-ar fi păsat. Dar pentru că suntem în America, toată lumea comentează. Repet, am vorbit cu cei din echipă și nu se va mai întâmplă”, a spus Sara Bejlek, conform isport.blesk.cz.

Sara Bejlek speră ca US Open să nu fie ultimul turneu de Mare Șțlem la care participă

Experiența ei la US Open s-a încheiat în primul tur, fiind învinsă de Ludmilla Samsonova (35 WTA) cu 3-6, 1-6. Pentru rusoaică a fost 11-a victorie la rând, ea câștigând titurile de la Washington și Cleveland.

„Cum mă simt în cel mai bun an al meu? Este grozav și îmi dă încredere. A fost o experiență grozavă pentru mine și sunt foarte fericit pentru ceea ce am realizat la US Open. Aştept cu nerăbdare următoarele turnee.

Am avut rezultate bune, dar adversara a crezut cu adevărat în ea însăși. Este pe pe val și nu am putut face mare lucru cu ea”, a mai spus Bejlek jurnaliştilor cehi.

Sara Bejlek a sărbătorit calificarea pe tabloul principal la US Open cu pizza

Bejlek le-a eliminat în calificări pe Kristina Mladenovic (Franța, 123 WTA) cu 6-4, 1-6, 6-4, Priscilla Hon (Australia, 164 WTA) cu 6-4, 6-1 și britanica Heather Watson (157 WTA) cu 3-6, 6-4, 7-5.

„Pentru mine, familia mea și întreaga echipă este un succes incredibil. Îi respect enorm pe toți. Sper să nu fie ultimul meu Grand Slam.

Nici măcar să nu mă întrebați cum am sărbătorit calificarea pe tabloul principal. Toți trei am comandat două pizza și fiecare a mâncat cât a putut. Așa că a rămas o pizza și jumătate”, a spus Bejlek zâmbind.

Antrenorul ei a lipsit de la meciul cu Samsonova din cauza unor probleme personale. „Tatăl lui este în comă de sâmbătă, dar a aflat abia luni dimineața. Așa că s-a urcat în primul avion și s-a întors acasă”, a spus Bejlek cu lacrimi în ochi.