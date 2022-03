Reacția lui Adi Mutu după primul meci pe banca Rapidului: „Am văzut o nouă atitudine”

Seria nefastă de partide fără victorie care a încheiat mandatul lui Mihai Iosif a fost întreruptă în chiar ultima etapă a sezonului regular, în fața penultimei clasate din Liga 1.

Chiar dacă succesul s-a conturat în ultima parte a jocului, Adi Mutu s-a declarat mulțumit de prestația jucătorilor săi, pe care i-a cunoscut în urmă cu doar câteva zile.

„A fost greu până a venit golul. A fost un meci bun, băieții au avut reacție, au fost agresivi, și-au creat și 3-4 situații mari de gol. Atacând tot meciul am reușit să dăm și gol. Importante erau cele 3 puncte pentru moral. Am spart gheața după 10 meciuri. Asta e linia pe care trebuie să mergem. Eu am văzut o nouă atitudine, nu știu cum s-a văzut din studio sau din tribună.

De pe bancă mi s-a părut băieții că au avut o atitudine corectă, s-au luptat pentru fiecare minge împreună, au fost uniți. Echipa a fost scurtă 75 de minute, au fost 2-3 minute în care echipa s-a lungit puțin, dar ne-am revenit. Cred că ați văzut și dumneavoastră, 93 de minute cât a durat meciul s-a jucat la o singură poartă, nu-mi aduc aminte de un șut pe poartă al Clinceniului”, au fost concluziile noului antrenor al Rapidului după ultimul fluier de a Mioveni.

Mutu s-a speriat în startul întâlnirii, atunci când Vojtus s-a accidentat și a fost înlocuit. Antrenorul a explicat la final care este starea atacantului.

„Are doar o contractură, sperăm să-i treacă până la următorul meci. Nici n-am avut timp să ne încălzim bine că a venit această accidentare a lui, dar Adrian Bălan a intrat și și-a făcut datoria. Azi, după două zile la echipă, sunt mulțumit. Victoria e victorie, pentru mine important e rezultatul, nu diferența de pe tabela de marcaj. Bineînțeles, dacă am fi marcat toate ocazile pe care ni le-am creat ar fi fost 5-0 pentru noi”, a completat Mutu.

Eroul Rapidului din această seară, Rareș Ilie, este la al doilea gol marcat în acest sezon, după ce a punctat și în deplasarea contra Chindiei.

„A fost un șoc la echipă schimbarea de antrenor). S-au schimbat multe, nu știu, tactica… Noi am încercat să facem ceea ce ne-a cerut antrenorul într-un timp scurt. Am avut ocazii, puteam să marcăm mult mai mult”, a au fost cuvintele lui Rareș Ilie.