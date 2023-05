Reacția lui Adrian Mutu după ce a umilit-o pe FCSB: ”Am fost contestat!”

Echipa Rapid Bucureşti a învins sâmbătă, în deplasare, scor 5-1, formaţia FCSB, în ultima etapă a play-off-ului din Superligă.

La finalul meciului, Adrian Mutu a oferit mai multe declarații.

El susține că o victorie cu FCSB poate îndulci orice.

”Scorul mai puțin contează. Nici cele trei puncte nu mai contau. A fost o victorie a orgoliilor. Trebuia să câștigăm neapărat. Dacă am făcut-o într-o manieră categorică, e și mai bine. Am fost mai motivați, am debutat și câțiva copii. Alegerile făcute au fost pentru a se obișnui cu atmosfera unui meci important, cu tensiunea unui derby, chiar dacă s-a mai pierdut această presiune.

Mă bucur că echipa a tratat serios acest meci. Mergem în vacanță, o vacanță meritată, iar, peste trei săptămâni, vom începe cantonamentul.

Vom vedea ce decizii vom lua, cu siguranță vor fi și plecări. Vreau să mă bucur de această victorie. Sunt 11 luni de muncă, mi s-a părut un sezon foarte lung, cu stres, presiune mare. Abia aștept să plec în vacanță.

Când reprezinți Rapidul, o victorie împotriva FCSB-ului îndulcește orice, e normal. Nu m-am gândit să plec. Cred în această echipă, cred că poate evolua. Ne-am îndeplinit obiectivul principal. În play-off, am văzut limitele echipei, știm ce să îmbunătățim.

Am fost contestat, se întâmplă, toți antrenorii au fost contestați, inclusiv Dan Petrescu. Vreau să îi asigur că îmi fac datoria sută la sută, îmi iau munca în serios. Am înțeles în anumite momente că în viața unei echipe sunt și momente mai puțin bune.

(n.red. de câți jucători de la FCSB sunteți interesat?) Sunt interesat doar de jucătorii mei”, a spus Adrian Mutu la finalul meciului.