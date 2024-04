Reacția lui Alexandru Crețu după victoria cu Rapid: ”Etapa trecută am fost printre cei mai slabi. Astăzi mi-am ajutat echipa”

Universitatea Craiova a învins Rapid, scor, 2-1.

Alexandru Crețu a marcat în minutul 90+6 și, astfel, oltenii au ieșit învingători.

Alexandru Crețu a oferit o primă reacție la finalul meciului și a dezvăluit că se bucură pentru cele trei puncte câștigate și pentru că și-a ajutat echipa prin golul marcat în prelungiri.

”Etapa trecută am fost unul dintre cei mai slabi de pe teren. Etapa asta am reușit să-mi ajut echipa și să iau cele trei puncte. De asta este frumos fotbalul. Am familia aproape și mă încurajează în fiecare zi.

Cred că în timpul meciului ajung în mai multe puncte. Încerc să-mi ajut și eu echipa cât pot. Am o calitate foarte bună. Pot să acopăr mult spațiu în teren, cum am făcut și astăzi.

Era clar că jucăm în Giulești. Au pus presiune. Au și ei jucători buni. Rapidul e o istorie în România. Era normal că vom face pasul înapoi. Am luat un gol ușor, cum luăm noi la Craiova.

Noi o să încercăm să remediem aceste probleme și sperăm să nu mai luăm goluri ușoare. E important să adunăm puncte. Echipele sunt bune. Etapa trecută am pierdut acasă cu CFR.

Repet, fotbalul e frumos, te poți aștepta la orice de la el. Mă bucur că am câștigat cele trei puncte în acest meci”, a spus Alexandru Crețu.