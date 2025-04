Reacția lui Alin Șania după trecerea în neființă a lui Alexandru Teuțan: ”Parcă ieri a fost ora de istorie când a intrat pe ușa clasei”

Lumea handbalului românesc este în doliu după dispariția profesorului și antrenorului Alexandru Teuţan, una dintre figurile marcante ale sportului din Craiova și din întreaga țară.

Federația Română de Handbal (FRH) a anunțat luni, cu profund regret, trecerea în neființă a celui care a fost o viață întreagă dedicat performanței și educației prin sport.

Alin Șania, în prezent antrenor și unul dintre cei mai buni interi stânga români după 1989, a oferit o primă reacție cu privire la decesul lui Alexandru Teuțan.

Șania a povestit într-o postare pe Facebook momentele care i-au rămas întipărite în minte alături de regretatul antrenor.

„Din nefericire încep să sosească acele momente cu adevărat triste în viață… Profu a plecat, mult prea devreme, dar așa a ales el…tot timpul a făcut cum a vrut el, asta m-a învățat și așa am făcut și eu toată viața mea, așa voi face în continuare, pentru că așa m-a crescut el, tot ce sunt eu, sunt datorită lui Sandu…

Parcă ieri a fost ora de istorie când a intrat pe ușa clasei și-a cerut scuze că deranjează și mi-a zis: plăvane, marți la ora opt te prezinți in polivalentă la antrenament! De atunci nu au trecut decât 31 de ani…o nimica toată, dar Sandu a plecat și nu am apucat să mai povestim tot despre handbal…

Pentru el a fost handbalul și după familia..asta mi-a zis să nu fac…

Mâine (n.r.: azi) merg să îl văd și să îi spun ce nu am apucat, dar tot de la el „am învățat” și asta… nu am fost doar sportivul crescut de el, am fost „băiatul lui” și am știut asta tot timpul (31 de ani) dar niciodată nu mi-a spus TE IUBESC iar eu ca un copil ascultător, am învățat și asta, NICIODATĂ nu i-am spus TE IUBESC…, îi voi spune mâine și nu va putea să îmi răspundă…

Profu, sper să fiu un antrenor cel puțin la fel de bun ca tine!”, a scris Alin Șania, pe Facebook.