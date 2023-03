Reacția lui Andrea Compagno după ce a ajuns în fruntea clasamentului golgheterilor din Liga 1: ”Pentru un atacant, golul e ca oxigenul”

Echipa FCSB a învins joi, pe teren propriu, fomaţia Petrolul Ploieşti, scor 4-1, în ultimul meci al etapei a 28-a din Superligă.

Andrea Compagno a reușit să îl egaleze pe Marko Dugandzic în fruntea clasamentului golgheterilor după golurile înscrise în partida contra Petrolului.

Atacantul italian va fi suspendat în meciul următor, contra UTA Arad, după ce a primit un cartonaș galben.

Compagno a oferit mai multe declarații la finalul partidei și a subliniat că pentru el, golurile sunt ca ”oxigenul”.

”Am câștigat 3 puncte, sunt fericit și pentru mine, pentru un atacant, golul e ca oxigenul. Risto a dat o centrare foarte frumoasă, are un picior bun, și el, și Sorescu. Nu mă interesează dacă dau din penalty sau din acțiune, sunt atacant și încerc să ajut cu goluri.

E normal (n.r.- că s-a supărat pentru că a luat cartonaș galben), nu vreau să ratez niciun meci. Am încercat să-i explic arbitrului, dar mi-a zis că Pam călcat. Am mai mult timp să mă antrenez. Nu vreau să stau acasă, am stat deja mult cu accidentarea.

Aștept să vină play-off-ul, mai avem două meciuri, e important să ajungem cu cât mai multe puncte. Mă interesează mai mult să luăm titlul decât clasamentul golgheterilor. Nu am bonusuri la gol, mă gândesc doar la echipă. Mi-a plăcut că echipa m-a ajutat, meciul trecut am avut ghinion, dar sunt fericit că astăzi s-a întors”, a spus Andrea Compagno.