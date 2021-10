Reacția lui Andrei Ivan, după ce a marcat patru goluri cu CS Mioveni: ”Vreau să rămân la Craiova şi să iau titlu”

Andrei Ivan a devenit primul jucător care a înscris patru goluri în acest sezon. Atacantul a declarat că nu este interest de eventuale transfer de la echipa olteană.

”Sunt foarte fericit pentru că am câştigat în primul rând şi după că am marcat. Au revenit şi ne-au egalat 2-2, dar am intrat cu un avantaj la pauză care ne-a dat mai mult curaj.

Am şi exersat ieri al antrenamente. Am dat 10 penalty-uri şi pe toate le-am dat foarte bine. Şi la meciul cu Chindia tot eu eram, dar l-am lăsat pe Dan Nistor.

Suntem o familie foarte unită. Ne înţelegem foarte bine şi asta contează foarte bine. Nu este adevărată oferta de la Galatasaray, dar sper să joc bine să iau titlu cu Universitatea. Momentan nu ma gândesc la nicio plecare, vreau să rămân aici.

Reghecampf are încredere foarte mare în mine şi mă motivează de la meci la meci!”, a declarat Andrei Ivan.

CSU Craiova a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 5-2, echipa CS Mioveni, într-un meci din etapa a 14-a a Ligii 1.