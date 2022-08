Reacția lui Bergodi după egalul cu Voluntari: ”Nu am pierdut încă în campionat!”

Sepsi a remizat pe terenul celor de la Voluntari, scor 0-0. Echipa are 4 egaluri în primele 5 etape din Liga 1 și este pe locul 7 în clasament. Bergodi a oferit mai multe declarații la finalul meciului.

”Un meci bun. Nu am pierdut încă în campionat. Puteam face mai bine, puteam câștiga, am avut ocazii, dar este un punct bun. E un start de sezon dificil, pentru ca nu suntem obișnuiți să evoluăm din trei în trei zile și am jucat mult.

Normal că trebuie să reglăm niște lucruri, dar numai prin antrenamente putem face asa. Încet, încet mergem înainte, fără să facem o tragedie”, a spus Cristiano Bergodi, la finalul partidei.