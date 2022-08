Reacția lui Bergodi după înfrângerea clară din Conference League: ”Nu am ce să le reproşez!”

Sepsi a pierdut prima manșă a turului preliminar Conference League, scor 1-3, împotriva suedezilor de la Djurgarden. La finalul meciului, Cristiano Bergodi a oferit o primă reacție.

”A fost un meci echilibrat până în minutul 26 când a fost penalty, după aceea în şase-şapte minute am luat al doilea gol, a fost un pic de debandadă, după care ne-am revenit. Nu a fost un meci cu o diferenţă aşa mare cum arată rezultatul.

Nu cred că spun o prostie dacă afirm că scorul de 3-0 ar fi fost prea dur. Am dat şi noi gol, am avut ocazii. Nu pot să spun că băieţii m-au nemulţumit, nu am ce să le reproşez! Acum mergem acolo să câştigăm, să facem o minune, pentru că oricum nu mai avem nimic de pierdut!”, a declarat tehnicianul italian Cristiano Bergodi la Pro Arena.