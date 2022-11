Reacția lui Carles Puyol, fostul fundaș central, după ce Pique și-a anunțat retragerea: „Sunt șocat!” – Ce a spus despre fostul său coleg!

Gerard Pique, fundașul central spaniol de la Barcelona, și-a anunțat retragerea din activitate. Vestea a șocat întreaga lume a fotbalului monidal.

Carles Puyol, fostul coleg al lui Pique la Barcelona, i-a transmis un mesaj fotbalistului. Iată ce a spus Puyol.

„Mulțumesc pentru tot, Geri. Sunt șocat. A fost foarte nedrept față de tine, puțini au apărat tricoul Barcelonei așa cum ai făcut-o tu. Pot spune că a fost un privilegiu să joc alături de tine. Te iubesc, prietene!”, a transmis Carles Puyol, pe contul de Twitter.

Gràcies per tot, Geri. Estic en shock. S’ha sigut molt injust amb tu, pocs han defensat la samarreta del Barça com tu ho has fet. Sempre podré explicar que vaig jugar al teu costat, un privilegi. T’estimo amic.❤️ pic.twitter.com/MweMaUnaXD

