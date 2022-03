Reacția lui Ciobotariu după primul eșec acasă din ultimele 4 luni: „Aşteptăm rezultate care ne pot avantaja”

Antrenorul ilfovenilor așteaptă meciurile de astăzi pentru ca echipa sa să fie calificată matematic în play-off.

Revelația acestui sezon al Ligii 1 speră ca în ultima etapă să nu mai stea cu emoții în privința prezenței între primele șase echipe ale campionatului. Cu CFR, trupa din Pipera a suferit doar al treilea eșec pe teren propriu din acest campionat după ce a mai fost învinsă de FC Botoșani și FC Argeș. Liviu Ciobotariu a recunoscut superioritatea adversarului.

„Sunt dezamăgit de rezultat, dar nici nu cred că meritam mai mult. Am început bine jocul, am avut zece minute în care ne-am creat două, trei situaţii de a marca din faze fixe, din corner. După gol, am cedat. Am întâlnit o echipă foarte puternică, cu jucători cu mare experienţă.

Ne-am luptat, am încercat să jucăm, am încercat să închdem spaţiile, din păcate l-am pierdut şi pe Adam Nemec în prima repriză. Merită apreciat efortul jucătorilor pentru că au luptat, au încercat, însă felicit echipa CFR-ului pentru că au jucat mai bine decât noi, astăzi!”, a declarat tehnicianul de 50 de ani la sfârșitul confruntării din etapa a 29-a a Ligii 1.

FC Voluntari mai are de jucat cu FCSB în ultima etapă a sezonului regular. Pentru ca meciul să fie unul fără miză mare pentru Tamaș & Co, este nevoie fie ca Farul să o bată pe FC Botoșani, fie Argeșul să nu o învingă pe FCSB în ultimele jcouri ale penultimei runde.

„Din păcate, nu am reuşit să scotem niciun punct şi acum aşteptăm jocurile de mâine, aşteptăm rezultate care ne pot avantaja. Am stat opt etape pe locul 3, dar se pare că nu sunt de ajuns 47 de puncte pentru a merge în play-off, sezonul ăsta”, a adăugat Ciobotariu.

„Nu ne-am creat destule ocazii și n-am reușit să înscriem. Acum trebuie să mergem la FCSB și să câștigăm 3 puncte”, au fost și cuvintele portarului Mihai Popa la sfârșitul partidei de la Voluntari.