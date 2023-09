Reacția lui Cosmin Matei după eșecul usturător cu FCSB: „Nu meritam mai mult!/ Trebuie să lăsăm capul în pământ!”

Sepsi OSK nu a reușit să le țină piept celor de la FCSB. Covăsnenii au cedat acasă duminică seară (2-5).

Cosmin Matei a oferit o primă reacție după meci. Iată ce a spus fotbalistul lui Sepsi despre rezultatul usturător.

„Nu meritam mai mult!”

„Am început practic de la 2-0 pentru adversar. Au fost 2 goluri foarte frumoase, două execuții de calitate. Am încercat să revenim, dar a fost greu. Totuși, în repriza a 2-a am ridicat nivelul, am jucat mai bine, dar nu a fost suficient încât să merităm mai mult în seara aceasta. Nu meritam mai mult”, a spus Cosmin Matei, după eșecul cu FCSB.

„Este îngrijorător că nu am reușit să-i dominăm mai mult fizic, mai ales că ei au jucat și joi la Sibiu. Trebuie să lăsăm capul în pământ, să muncim și fiecare să analizeze ce a greșit în seara această pentru a putea să muncim și să jucăm mai bine”, a mai spus mijlocașul.