Reacția lui Dan Alexa după eșecul cu Rapid: ”Mă îngrijorează acest aspect”

FC Botoșani a pierdut meciul cu Rapid, scor 1-3, în prima etapă a grupelor Cupei României, ediția 2023/2024.

Dan Alexa, antrenorul echipei FC Botoșani, a oferit mai multe declarații la finalul meciului.

Tehnicianul a precizat că în afara rezultatului, îl îngrijorează accidentările lui Drole și Florescu.

”Cred că, sigur, analiza meciului e simplă. Ocazii identice. Noi am ratat și ei au dat gol. La 1-0 am ratat ocazii imense. Cred că asta a făcut diferența. În momente importante nu am reușit să dăm gol. Felicit Rapidul, o echipă cu viteză, cu jucători de calitate.

În afară de rezultat, mă îngrijorează accidentările lui Drole și Florescu. Asta e supărarea mea. Ca joc sunt mulțumit în multe momente, dar nu de începutul de joc. Cred că am avut cele mai clare situații de când am preluat echipa. Avem nevoie de gol.

Mă bucur că a venit (n.r. Carlo Casap), e în urmă cu pregătirea, e un campion. Sper să ne ajute. Nu vreau să iau din meritele Rapidului.

Drole va sta cel puțin două-trei săptămâni. Se vede că nu a avut ritm. S-a rupt la încălzire. În două zile jucăm meci la Craiova. Ne trebuie un declic ca să ne demonstrăm.

Multe cartonașe galbene. La meciul cu UTA, 8 minute de prelungire, nu s-a întâmplat nimic în repriza a doua, nu am înțeles de ce. Nu vreau să comentez arbitrajul”, a spus Dan Alexa, după meciul cu Rapid din Cupa României.