Reacția lui Declan Rice după victoria cu Real Madrid: ”O noapte istorică”

Real Madrid a fost învinsă de Arsenal, scor 1-2, iar englezii s-au calificat în semifinalele UEFA Champions League, scor 5-1 la general.

Declan Rice a oferit o primă reacție după meci și a dezvăluit că a fost o noapte ”istorică” pentru club.

”E o noapte atât de specială pentru club, o noapte istorică pentru club. Am avut un obiectiv în această competiție, vrem s-o câștigăm. Aveam atât de multă încredere încât am venit aici ca să câștigăm jocul.

În această competiție ne-am descurcat uimitor de bine. Credem pe deplin și avem încredere deplină în antrenor, e incredibil. Semifinala este ceva important pentru noi”, a spus Rice, la TNT Sports.

De asemenea, mijlocașul a recunoscut că PSG, următoarea adversară, este o echipă extrem de valoroasă.

”O echipă de top. Am jucat cu ei deja, dar sunt o echipă diferită de ceea ce erau atunci”, a mai spus Rice.