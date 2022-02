Reacţia lui Deian Sorescu după debutul la Rakow! Mesajul transmis de român

Deian Sorescu a debutat oficial pentru Rakow Czestachowa. Noua formaţie a românului s-a impus, scor 1-0, în fața celor de la Radomiak Radom și a urcat pe locul doi în Ekstraklasa.

Sorescu a început duelul din postura de rezervă, însă a fost introdus pe teren în minutul 74, în locul lui Mateusz Wdowiak. Etapa precedentă, fotbalistul în vârstă de 24 de ani a fost în lotul lui Racow, însă a privit întreaga partidă de pe bancă.

După debutul la Rakow, Deian Sorescu a venit şi cu o reacţie. Fostul dinamovist a făcut om postare pe contul de Twitter în care s-a arătat încântat de primul meci în campionatul Poloniei.

,,Primele mele câteva minute în tricoul lui Rakow. Sunt fericit pentru debut, dar mai importante au fost cele 3 puncte. Felicitări băieţi!”, a scris Deian Sorescu, pe Twitter.

My first few minutes in the rakow shirt, happy for the debut but more importantly were the 3 points 🙏Congratulations guys! pic.twitter.com/tunM8ivGSe

— Sorescu Deian (@DeianSorescu) February 13, 2022