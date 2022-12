Reacția lui Dorin Șerdean după ce a câștigat procesul cu Dinamo: ”Și eu am discuții cu unii suporteri!”

Dorin Șerdean a câștigat procesul cu Dinamo, după ce instanța a probat cerera ca acesta să fie pus în funcția de adminstrator special.

El urmează să revină în funcție și a oferit mai multe declarații.

„E o decizie pe care am primit-o ca pe o normalitate, chiar dacă e greu să îți susții cauza în România. Dar justiția este doar una și adevărul a ieșit la iveală, de asta am contestat decizia abuzivă pe care am primit-o atunci, prin care am fost demis, practic, cu forța”, a declarat Șerdean.

De asemenea, el a explicat că urmeză să se întâmple la Dinamo.

„Există un plan, normal că da. Aveam planul foarte clar și investitorii, dar într-un moment. Acum trebuie reluate discuțiile.

Săptămâna aceasta a venit încuviințarea, acum trece perioada de Sărbători, ne liniștim și reluăm discuțiile. Există timp necesar că să soluționăm problema în favoarea lui Dinamo.

Și eu am discuții cu unii suporteri, din păcate vorbesc cei care vor să-și păstreze anonimatul și sunt chiar lideri de opinie.

Chiar vor să ajute și au înțeles că vrem și noi să ajutăm. Nimeni nu-și dorește răul lui Dinamo, e o falsă impresie”, a adăugat Șerdean.