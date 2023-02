Reacția lui Dorinel Munteanu după egalul cu CSM Slatina: ”Vrem să ne batem la primele locuri”

Dorinel Munteanu, antrenorul celor de la Oțelul, a oferit mai multe declarații la finalul partidei cu CSM Slatina, scor 0-0, din etapa a 17-a a Ligii a 2-a.

Tehnicianul Oțelului a spus că este mulțumit de rezultatul de egalitate înregistrat.

De asemenea, Munteanu a vorbit despre obiectivul echipei și a subliniat că se concentrează pe meciul contra grupării Csikszereda.

”Nu mă uit la celelalte echipe. Azi am câștigat un punct meritat. Sunt convins că echipa din Slatina nu va mai pierde puncte. Echipa mea a răspuns bine. A fost prima etapă după două luni de pregătire. Sunt mulțumit. Nu a fost să fie azi. Ne concentrăm acum pe meciul cu Csikszereda.

Presiune a fost de când am luat echipa. Suporterii noștri sunt pretențioși. Mai avem două jocuri din campionatul regulat. Aceste lucruri s-au vorbit de un an (n.r. despre echipele care au drept de promovare). Astea sunt treburile celor care conduc. Noi am plecat fără nicio șansă și vrem să o fructificăm. Vrem să ne batem la primele locuri.

Mai sunt jocuri de disputat. Vor ieși învingătoare echipele care au făcut o pregătire bună. Noi discutăm de promovare în Liga 1. Se vor face schimbări în lot dacă vom promova. Nimeni nu știe ce potențial va avea în trei luni”, a spus Dorinel Munteanu, la finalul meciului cu CSM Slatina.