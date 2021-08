Reacția lui Duckadam, după atacul ultrașilor Stelei: „Niciodată nu mi-am vândut sufletul!”

Continuă schimbul de replici între fosta glorie a Stelei și suporterii clubului din liga secundă, iar mesajul afișat la meciul de la Slobozia a ajuns și la urechile lui Duckadam!

Fostul mare goalkeeper român a reacționat după ce fanii „militarilor” au ținut să îl atace pe acesta, la scurt timp după ce Helmuth Duckadam a declarat că echipa lui Daniel Oprița este una nou înființată. Fostul președinte de imagine al FCSB-ului a mărturisit că este afectat de banner-ul afișat de suporterii CSA-ului, însă continuă să își mențină părerea referitoare la continuatoarea de drept a clubului Steaua București.

„E foarte greu să am o reacție deoarece eu, în urmă cu 11 ani, când am venit la București, am venit la Steaua. Că între timp s-a hotărât că una poartă FCSB, iar CSA a reînființat echipa de fotbal…. eu mi-am spus mereu părerea, nu retractez nimic. Păi este nou-înființată, n-a funcționat atâția ani. De 4-5 ani a fost reînființată, n-am nicio legătura cu ea.

Dacă asta cred suporterii, e părerea lor. Eu nu mă pot supăra pe ei. Ba mă afectează, sigur, pentru că eu mă consider un om care am încercat să nu jignesc pe nimeni. Eu mi-am spus mereu părerile și le voi spune. Sigur că mă afectează, nimănui nu-i place să fie jignit sau ironizat. Eu niciodată nu mi-am vândut sufletul și nu-l voi vinde.

Eu sunt la mare acum și am plăcerea că cel puțin 6-7 dinamoviști au dorit să facă poze cu mine, cu toate că nu am fost prea blând nici cu cei de la Dinamo”, a spus Duckadam, potrivit Digi Sport.