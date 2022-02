Reacția lui Edi Iordănescu, după ce a fost acuzat că a apelat la sprijinul politic pentru a fi numit selecționer

Edi Iordănescu a vorbit despre numirea sa în funcția de selecționer al naționalei României.

Fostul antrenor al echipei FCSB spune că nu a apelat niciodată la sprijinul politic pentru a ajunge selecționerul primei reprezentative.

„S-a discutat foarte mult despre politic. Politic este peste tot, el a susținut echipa. Factorii de decizie erau politici, erau oameni care m-au solicitat. De aici și pâna la ce s-a spus este o distanță foarte mare și ce vrea să subliniez este că niciodată, sub cuvânt de onoare, personal nu am apelat la nimeni, cu atât mai mult la tatăl meu.

Nu am vrut să îl pun pe el într-o situație ingrată, am fost tot timpul stăpân pe munca mea și perspectiva mea, nu am vrut ca nimeni să-mi facă vreun favor ca să nu fiu dator, iar în meseria asta nu poți să păcălești. Fie te pricepi și ai vocație, fie nu”, a declarat Edi Iordănescu, potrivit ProSport.

Noul selecționer al României a fost acuzat de Marin Condescu, fostul conducător al echipei Pandurii Târgu Jiu, că a fost numit politic pe banca tehnică a grupării oltene și că a contribuit la falimentul clubului prin salariile încasate.