Reacția lui Eugen Neagoe după o nouă victorie a lui U Cluj în Superligă: ”Mi-aș fi dorit asta!”

Echipa Universitatea Cluj a învins sâmbătă, pe teren propriu, formaţia FC Hermannstadt, scor 1-0, într-un meci din etapa a 13-a a Superligii.

La finalul meciului, Eugen Neagoe a oferit mai multe declarații.

”Nici cei de la Hermannstadt n-au avut prea multe ocazii. Au avut un șut și o centrare. Petrescu a vrut să centreze, nu să dea pe spațiul porții. Astă este fotbalul. Golurile se înscriu din greșeli sau din execuții foarte bune.

Mulțumim. A fost o partidă dificilă, contra unei echipe bune. Am jucat și din minutul 61 în 10 oameni. Nu a fost deloc ușor. Sibiul este o echipă cu moral, cu jucători tehnici, care pasează foarte bine, dar am dat dovadă de mare caracter. I-am felicitat pe băieți, au luptat până la final.

Până la acel minut 61, noi am controlat jocul. Noi am fost echipa care a dat ritmul jocului. După aceea, cu un om mai puțin noi, Hermannstadt a avut o posesie mai bună. A trebuit să suportăm presiunea lor. Am făcut-o foarte bine și am marcat atunci când a trebuit.

Nu aș vrea să uit – victoria este și a suporterilor. Au fost în număr mare. Aș fi vrut să fie stadionul plin, dar îi așteptăm la jocul viitor. Este și victoria lor.

Am crezut că nu este cartonaș roșu. Acum, Cătălin Popa este un arbitru cu experiență, nu cred că putea să facă o asemenea greșeală, să ne elimine jucător gratuit. Dacă nu a fost de roșu, putea să intervină și VAR-ul. Acum, nu mai pot să comentez. Atunci, este greșeala mea și a lui Horșia. Eu am fost neinspirat că l-am introdus, iar el a fost neinspirat cu acel atac asupra adversarului.

Șapte galbene și un roșu, foarte multe, dar nu cred că am fost noi o echipă care a jucat foarte dur. Nu a ieșit nimeni accidentat de la advesari. Cred că 3-4 cartonașe galbene au fost date ușor.

Cred că puteam să avem 12 puncte, nu 10, din ultimele patru etape, dacă ne gândim la ratările de la FC Botoșani. Ăsta este fotbalul. Astăzi, să joci 34 de minute în inferioritate împotriva unei echipe foarte bune, nu este puțin lucru. Am putut să ducem jocul fizic. Așa vom face și cu viitoarele advesare, Farul, CFR, Universitatea Craiova. Vom încerca să dăm totul la fiecare joc și să câștigăm”, a declarat Eugen Neagoe, la finalul partidei cu FC Hermannstadt.