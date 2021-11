Reacția lui Florin Tănase după egalul cu Voluntari! Ce spune despre distanța de opt puncte față de CFR

FCSB nu a reușit să treacă de FC Voluntari, după remiza din runda cu numărul 12 din Liga 1!

La finalul partidei, căpitanul roș-albaștrilor a a oferit prima reacție și s-a arătat mulțumit de punctul obținut în partida din această seară. Tănase nu se sperie de distanța de opt puncte față de liderul CFR Cluj și vrea ca odată cu reluarea campionatului echipa sa să își continue seria meciurilor fără înfrângere.

„Un meci dificil. Din păcate, nu am reușit să continuăm seria bună de victorii. Asta este, trebuie să muncim bine în aceste două săptămâni de pauză și după să începem să câștigăm din nou. Voluntari este o echipă foarte experimentată și au reușit să ne blocheze în prima repriză. Am avut situații în care dacă gestionam mai bine ultima pasă puteam să înscriem. În partea a doua nu ne-am creat ocazii și am căzut din puncte de vedere fizic.

Eu mă simt bine, e clar că nu sunt 100%, dar cu siguranță o să fiu mai bine pe viitor. Nu mă îngrijorează distanța față de CFR. Mai sunt destule etape până în play-off și este bine că nu am pierdut în meciul de astăzi și sper să nu o facem prea curând.” a spus Florin Tănase, la finalul partidei cu Voluntari.