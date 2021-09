Reacția lui Gigi Becali când a aflat delegarea de la derby: „Ce vreți să fac? Important este ce o să fie de acum”

Finanțatorul FCSB nu a mai fost deloc îngrijorat când a fost anunțat că cele mai mari șanse de a conduce derby-ul de duminică seară le are Istvan Kovacs.

Acesta i-a scos peri albi patronului roș-albaștrilor în trecut cu niște deciiz care au experat tabăra viceampioanei României. De altfel, dacă ar fi avut această posibilitate, oficialii celor de la FCSB l-ar fi pus primul pe lista arbitrilor recuzați pe cavalerul fluierului în vârstă de 36 de ani. Alături de Kovacs, la derby vor mai fi delegați Ovidiu Artene și Vasile Marinescu.

„Ce vreți să fac? Să începem cu circul de acum? Până nu vom avea VAR nu avem ce face, trebuie să mergem pe mâna arbitrilor din teren. Nu mai contează cum ne-a arbitrat Istvan Kovacs sau alții în trecut, important este ce o să fie de acum.

Am început alt campionat. Acum am un antrenor foarte bun la echipă și am mare încredere în el. Nu vreau să mai vorbesc prea mult. Oricum meciurile de acum cu Dinamo nu îmi mai aduc trăirile și emoțiile pe care le aveam atunci când mă băteam cu finul Cristi Borcea”, a fost declarația lui Gigi Becali pentru Pro Sport.

Kovacs a mai condus-o în acest sezon pe FCSB la un alt derby, în etapa a doua, atunci când roș-albaștrii s-au impus în fața Craiovei cu 4-1. În total, a fost la centru în 42 de meicuri în care a fost implicată vicecampioana României, iar în fix o treime dintre ele, aidcă 14, FCSB a fost învinsă. În schimb, Dinamo este echipa din Liga 1 la meciurile căreia Kovacs a fost delegat cel mai des. Au fost în total 51 de partide, cu 18 victorii și 20 de înfrângeri pentru „câini” în aceste dispute.