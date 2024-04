Reacția lui Gigi Becali după declarația tatălui lui Radaslavescu: ”Băiatul aleargă ca să ia 10.000 de euro pe lună”

Eduard Radaslavescu a fost schimbat cu Octavian Popescu în prima repriză a meciului dintre Farul Constanța și FCSB, scor 0-1, după ce Gigi Becali a luat această decizie strategică.

Mijlocașul defensiv s-a înfuriat în urma acestei decizii, iar tatăl său, Daniel Radaslavescu, și-a exprimat opinia cu privire la acest subiect. El a spus că respectă decizia patronului.

Reacția lui Becali nu a întârziat să apară, care i-a transmis un mesaj fotbalistului.

”Ce am făcut? Omul (n.r.- tatăl lui Radaslavescu) ia 3.000 (n.r.- de euro) pe lună ca șofer de tir, iar băiatul lui, care aleargă, se plimbă, ia 10.000 pe lună! Omul nu știe asta? Radaslavescu, 19 ani, nu a dat un gol sau o pasă de gol de 3a ani. Și ia 10.000 pe lună!

Îl respect sau nu-l respect? Am vorbit cu taică-su. Avea oferte de împrumut și taică-su: `Domnule Becali, vă rog eu frumos, nu-l dați pe copil. Să rămână acolo`. Eu am spus: `Băi, nu eu îl dau. Băiatul și cu tine alegeți!`. Băiatul are contract, eu nu sunt stăpân de oameni! El pleacă dacă vrea!”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.

”Eu mai am încredere în Radaslavescu. Nu înseamnă că nu va mai juca. El o să mai intre. Eu merg pe niște principii. Eu stăpânesc ceea ce al meu.

Eu l-am impus acum pe Radaslavescu. Împotriva Craiova va juca Tavi, dar Radaslavescu va intra. El a jucat prost și a greșit”, a mai declarat Gigi Becali.