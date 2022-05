Reacția lui Gigi Becali după victoria echipei FCSB, în Bănie: „Aici Dumnezeu a făcut, aşa ceva nu face omul”

Patronul echipei FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre victoria obținută pe terenul formației CS Universitatea Craiova. Omul de afaceri a pus pe seama divinităţii golul marcat de atacantul Ivan Mamut cu călcâiul.

„Cum să dea Mamut gol cu călcâiul? Au început să-şi dea seama ce înseamnă Dumnezeu. Aici Dumnezeu a făcut, aşa ceva nu face omul. Cum adică, să dea Mamut cu călcâiul gol? Şi când? Când ne dominau ei, că noi în a doua repriză de 20 de minute nu mai ştiam unde ne e capul, parcă eram ameţiţi. Numai ei jucau. Mă gândeam la un moment dat, bă, asta e, egal, egal, locul 2, poate îi încurcă şi pe (n.r. – CFR)… Nu mai speram. Au fost momente când am sperat până în ultima secundă, dar aseară nu mai speram deloc. Numai Dumnezeu face, aşa ceva nu poate să facă un om. Ce a arătat Dumenzeu? Uite care e treaba, nu poţi tu să câştigi! Adică mie. Nu poţi să câştigi că dă ăla bară, Baiaram bară, 1-0, şi numai, la revedere, dai tu gol şi intră bara aia şi la revedere!

Nu ai văzut că toate cele dădeau ei şi ăla, şi Markovic, toate numai în blocaj, ba pe sus, toate mingile erau deviate de Dumnezeu. Altă explicaţie nu există. Nu mai are rost să comentez eu jocul pentru că e fără comentarii. Adică, ei să fie călare pe joc, că aşa au fost, pentru că eu simt după emoţia mea, eu nu mai aveam emoţii la meciuri, dar aseară mi-au revenit. Eu zic, acum nu ştiu tainele Domnului, dar dacă a făcut aşa, cred eu că face până la final. (n.r. – dacă are încredere în jocul echipei)

Păi dacă face Dumnezeu, ce să mai facă echipa? A făcut Dumenzeu. Poate să facă echipa când face Dumnezeu? Nu mai zic nimic de încredere, că după aia se supără Dumnezeu. Ce încredere să ai în echipă când îţi arată Dumnezeu că îţi dă Mamut gol cu călcâiul? Şi el, Petrea, a făcut o mutare care nu avea nicio logică. Adică îl bagi pe Mamut. L-aş fi băgat şi eu, dar nu are logică. (n.r. – dacă Mamut rămâne la FCSB) Mamut are contract încă un an.

El are contract pe doi ani plus încă trei. Dacă luăm campionatul, şi Dumiter şi Mamut – pentru că Dumiter a dat gol în ultima secundă cu Piteşti – nu mă mai interesează (n.r. – adică rămân). Pentru că dacă luăm campioantul noi sigur vom intra în Europa League şi e vreo douăzeci şi ceva de milioane şi nu mă mai contează o cheltuială de câteva sute de mii pentru doi jucători care ţi-au purtat noroc. Îi voi prelungi contractul şi lui Dumiter. (n.r. – dacă l-a mulţumit evoluţia lui Tavi Popescu) Aseară, nu. A avut o evoluţie foarte slabă aseară. Parcă nu mai are vigoarea aia a lui.

Aseară nu a fost în apele lui. Dar dacă el nu merge, şi echipa gâfâie. (n.r. – despre afirmaţia lui Dumitru Dragomir, că ar trebui să i se dea licenţa de antrenor dacă FCSB va câştiga campiontul) Eh, nu e asta. A făcut Dumnezeu de mi-a dat înţelepciunea să aleg jucătorii. Iar când alegi jucătorii nu ai nevoie de prea mare inteligenţă tactică pentru că joacă jucătorii.

N-ai văzut, oriunde îl bagi pe Tănase, joacă orice. Poate juca şi fundaş central, că iese cu mingea din apărare. Şi dacă am avut înţelepciunea şi am ales jucătorii, bineînţeles că pot juca pe orice post, nu că fac eu, licenţă şi… Bine, glumea Mitică. Eu am nişte principii de viaţă pe care nu poate să mi le scoată nimeni… Eu ştiu că stăpânul trebuie să-şi ghidoneze el avuţia lui. Şi dacă îţi dau un salariu şi plătesc un antrenor cu 10, 20, 30.000 pe lună…

Dar o să spună că occidentul, ce treabă am eu cu occidentul, eu sunt ordox creştin. Şi Hristos zice că stăpânul trebuie să scoată calul din noroi. Adică când se împotmoleşte căruţa, stăpânul îl scoate, pentru că slujitorul vrea să-l scoată, dar nu îşi dă silinţa aşa de tare. Pe mine să nu mă luaţi cu occidentul, la mine aşa este. (n.r. – despre unde se va juca meciul cu CFR Cluj) Tot ce am făcut nu am făcut cu răutate. Am făcut mai mult marketing, toată gălăgia pe care am făcut-o, toate discuţiile pe care le-am făcut. Ca să-i atrag un semnal de alarmă (n.r. – ministrului Dâncu) şi cred eu că vom juca pe Ghencea. Aşa cred. Nu cred că mintea omului poate să fie până la final întunecată. Se vede clar. Ai minte întunecată?”, a declarat Becali, la ProArena.