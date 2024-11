Reacția lui Ioan Ovidiu Sabău după duelul cu Universitatea Cluj: ”O să îmi fac analiza mea”

FC Hermannstadt a învins Universitatea Cluj, scor 2-1, sâmbătă seara, într-un meci din etapa a 17-a din Superliga.

Ioan Ovidiu Sabău a oferit o primă reacție la sfârșitul partidei și a dezvăluit că este dezamăgit de eșecul elevilor său.

În plus, antrenorul a subliniat că jucătorii său au avut o apărare modestă.

„A fost un joc foarte agresiv. Am început destul de timid jocul. Chiar înainte de acel 11 metri, unde am făcut niște greșeli, am încercat să controlăm jocul, dar orice minge pierdută însemna pericol la poarta noastră.

Din păcate, ne apărăm modest, avem prea multă încredere, vrem să jucăm prea mult mingea. Avem o posesie din teama de a risca, în care nu avansăm.

E o victorie meritată pentru Hermannstadt, vreau să-l felicit pe Măldărășanu. E un moment greu, dar anticipam că vom ajunge și noi. Suntem surpriza plăcută a campionatului, avem și noi problemele noastre.

O să-mi fac și eu analiza mea, o să-i analizez și pe jucători de ce nu mai sunt atât de dinamici, de ce sunt crispați în atac, poate e și presiunea de vină, dar suntem sportivi, e o competiție, e normal să fie presiune”, a spus Ioan Ovidiu Sabău la finalul meciului.