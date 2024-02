Reacția lui Ivaylo Petev după egalul cu FC Botoșani! Ce spune despre o eventuală plecare de la Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a făcut doar egal pe terenul penultimei clasate, FC Botoșani, scor 2-2, și a ajuns la cel de-al șaptelea meci fără victorie în ultimele opt etape.

Ivaylo Petev a susținut la finalul meciului cu FC Botoșani că echipa sa va trebui să-și îmbunătățească jocul în defensivă.

Întrebat despre o posibilă plecare de la Universitatea Craiova, antrenorul bulgar a susținut că nu are emoții din acest punct de vedere.

„Am sperat la alt joc, cu un rezultat mult mai bun. În prima jumătate am primit foarte ușor două goluri din niște pase lungi… Botoșani nu a făcut nu știu ce mai combinații, însă echipa noastră nu este atât de bună în defensivă. Cred că în partea secundă am reușit să schimbăm ceva în jocul nostru. Am controlat jocul, ne-am creat multe ocazii și plecăm acasă cu un punct.

Două momente de atenție ne-au lipsit… atunci când FC Botoșani a reușit să marcheze și să ne conducă cu 2-0.

Nu sunt deloc mulțumit de faptul că primim la fiecare meci astfel de goluri. Sper că vom reuși să oprim această situație în cele din urmă. Trebuie să vorbim mai mult între noi și să reacționăm mult mai bine.

Nu am nicio emoție în ceea ce privește job-ul meu la Universitatea Craiova. Rezultatele nu sunt bun, dar jocul pe care l-am arătat a fost unul bun”, a spus Ivaylo Petev la finalul meciului cu FC Botoșani.